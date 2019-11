Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal(Pfalz) (ots)

Am Donnerstag, den 07.11.2019, gegen 18:15 Uhr, stellt die Geschädigte ihren PKW, Opel Vectra, auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Wormser Straße ab. Als sie kurze Zeit später zu ihrem PKW zurückkehrt, hat ein aufmerksamer Zeuge einen Hinweiszettel hinterlassen. Auf diesem schildert er einen sich zuvor ereigneten Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hat ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden an der Heckstoßstange in Höhe von ca. 1000EUR. Der Zeuge wird gebeten sich zwecks weiterer Klärung des Unfallhergangs mit der Polizeiinspektion Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Kühnast, PHK



Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell