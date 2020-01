Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Mal klickten die Handfesseln - Fahndungserfolg für die Bundespolizei

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am vergangenen Samstag, den 11. Januar 2020, konnten die Fahnder der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf zwei Männer festnehmen. Beiden Festnahmen lagen Haftbefehle zugrunde.

In regelmäßigen Abständen kommt es zu Feststellungen, bei denen gleich zwei Haftbefehle gegen eine Person vorliegen, so auch am vergangenen Samstag. Gegen 23.10 Uhr wurden einem 56-jährigen Polen auf dem Autobahnparkplatz "An der Neiße" die Handfesseln angelegt. Er hatte seine noch offenen Rechnungen gegenüber dem Amtsgericht Düsseldorf wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Amtsgericht Görlitz wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis noch nicht beglichen. Beide Gerichte hatten Geldstrafen erlassen - insgesamt waren so 1.050 Euro zustande gekommen. Weil er den Betrag nicht zahlen konnte, sitzt der Delinquent nun ersatzweise für 75 Tage hinter Gitter.

Die zweite Festnahme vollstreckten die Beamten zwanzig Minuten später auf dem Autobahnparkplatz "Wiesaer Forst" Das Amtsgericht Offenbach am Main suchte seit Oktober 2019 nach dem 29-jährigen Polen. Wegen einer Körperverletzung hatte das Gericht eine Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro angeordnet. Da der junge Mann auch am Samstag nicht in der Lage war, die Geldstrafe zu begleichen, wurde er der Justizvollzugsanstalt in Görlitz zugeführt.

