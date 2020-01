Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Betrunken mit dem Rad gefahren

Görlitz (ots)

In Görlitz ist am Donnerstagabend eine Streife der Bundespolizei auf einen Radfahrer aufmerksam geworden. Dieser war in Schlangenlinie über den Marienplatz geradelt, bevor er angehalten werden konnte. Während der anschließenden Überprüfung seiner Personalien stellten die Ordnungshüter eine kräftige Alkoholfahne bei ihm fest. Auf Nachfrage erklärte der Radler, er habe lediglich zwei bis drei Bier getrunken. Möglicherweise hatte sich der Mann ja bei der Anzahl der konsumierten Getränke verrechnet, denn ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von umgerechnet 1,7 Promille. Um den 42-Jährigen, der in der Nähe des Kontrollortes wohnt, kümmerte sich später das Polizeirevier Görlitz.

