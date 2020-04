Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der schweren Brandstiftung in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots)

Am 19.04.2020 um 00:30 Uhr meldete ein Anwohner aus dem Großen Diebsteig in Stralsund der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass vor dem dortigen Mehrfamilienhaus ein Sperrmüllhaufen brennt. Bei Eintreffen der Polizei sowie der Feuerwehr brannte ein Sperrmüllhaufen mitsamt vier Autoreifen unmittelbar an der Hausfassade eines bewohnten Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und verhinderte damit ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Durch die Hitzeeinwirkung wurde jedoch ein Kellerfenster beschädigt, die Fassade wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden am Wohnhaus wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Stralsund ermittelt wegen des Verdachtes einer schweren Brandstiftung. Personen wurden nicht verletzt. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

