Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Kreisstraße 20 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots)

Am 18.04.2020 um 15.48 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 20 in der Gemeinde Süderholz gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 49-jährige Fahrer einer Krades MV Augusta die K20 aus Richtung Neuendorf kommend in Richtung Willershusen. Plötzlich lief ein Reh auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem Reh. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde nach der Erstversorgung mittels einen RTW ins DRK Krankenhaus Bartmannshagen verbracht und stationär aufgenommen. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

