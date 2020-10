Polizei Düren

POL-DN: Mit gestohlenem PKW und Tankbetrug sowie ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Düren (ots)

Die Idee eines Autohändlers aus Kerpen, den ihm durch betrügerische Handlung abhandengekommenen PKW auf einer Internetplattform zu platzieren, erwies sich als goldrichtig und führte dazu, dass ein 50 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag in Düren vorläufig festgenommen wurde. Der einschlägig vorbestrafte und unter zahlreichen Aliaspersonalien agierende Täter wird am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

Am Donnerstag, den 08.10.2020 um kurz nach 14:00 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei über einen aufmerksamen Zeugen einen Hinweis auf ein entwendetes Fahrzeug. Der Hinweisgeber hatte auf Facebook zuvor die Mitteilung seines Bekannten, einem Autohändler aus Kerpen-Sindorf bemerkt, wonach diesem durch einen Betrug der nun vor dem Zeugen fahrende PKW entwendet worden war. Nachdem der Zeuge bei seinem Bekannten die Aktualität des Sachstandes abgefragt hatte, informierte er unverzüglich die Leitstelle der Polizei Düren. Ein Streifenwagen wurde unmittelbar entsandt und konnte den PKW auf der Veldener Straße antreffen und PKW und Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer gab unumwunden und direkt zu, dass er den Wagen entwendet hatte und keinen Fahrzeugschein vorweisen könne. Ebenfalls räumte er ein, dass er nur über einen Scheinwohnsitz in Deutschland verfüge und eigentlich dauerhaft in Italien aufhältig sei. Im Rahmen der Einsatzwahrnehmung stellte sich dann noch zusätzlich heraus, dass der 50-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und nach der Entwendung des PKW einen Tankbetrug in Bergheim begangen hatte. Die Ermittlungen beim zuständigen Fachkommissariat erbrachten weiterhin, dass der Festgenommene einschlägig sowohl wegen Eigentums- als auch Verkehrsdelikten in Erscheinung getreten ist und unter einer Vielzahl von Aliaspersonalien seine Taten begangen hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 50-Jährige am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell