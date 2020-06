Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec in Brenscheid geklaut

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:10 Uhr, sah ein Zeuge ein "Pärchen", welches fußläufig aus Richtung Lüdenscheid kommend, am Grundstück Brenscheid, Höhe 26, kurz inne hielten. Die männliche Person zog sich ein schwarzes Tuch über das Gesicht und betrat das Grundstück. Anschließend nahm er das an der Hauswand lehnende anthrazit farbene MTB Pedelec vom Typ Morrision Cree/Diamant und schob dieses mit der Frau in Richtung Altena.

Personenbeschreibung:

Männliche Person: ca. 170 m groß, ca. 25 Jahre, dunkle (braune) Haarfarbe, Hemd, schwarzes Halstuch

Weibliche Person: Ca. 160 m groß, ca. 25 Jahre, schlank, Wasserstoff blonde / pinke hochtoupierte Haare, heller - rosa farbener Pullover

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Fahrraddieben und/oder dem Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

