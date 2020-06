Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Blumengeschäft geöffnet

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag ein Fenster eines Blumengeschäftes an der Walter-Jost-Straße auf. Die Täter stiegen in das Holzhaus ein und durchsuchten dieses. Zudem brachen sie die dortige Registrierkasse auf. Ob neben dem Sachschaden auch Beute gemacht wurde, kann bisher nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern ins Blumenlädchen nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

