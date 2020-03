Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in die Pfarrgemeinde St. Ignazius

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen kam es zu einem versuchten Einbruch in die Räumlichkeiten der St.-Ignazius-Kirche in Betzdorf, Georg-Koch-Straße. Unbekannte Täter hebelten dabei sowohl an einer Hintertür als auch einer Seitentür, ohne ins Innere zu gelangen. Beide Türen hielten dem Angriff stand. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Betzdorf werden erbeten.

