Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Falscher Wasserwerker in Barnstorf - Hoher Schaden bei Unfallflucht in Sulingen - Unfall mit zwei Verletzten in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Falscher Wasserwerker

Am Montag gegen 10.45 Uhr klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke an der Haustür einer 85-jährigen Bewohnerin in der Straße Im Felde. Als die Frau öffnete gab der Mann vor, die Wasserversorgung überprüfen zu müssen. Die Frau ließ ihn ins Haus. Als die angebliche Überprüfung beendet war, verließ der Mann das Haus wieder. Kurze Zeit später stellte die 85-Jährige den Diebstahl ihres Schmucks fest. Der angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke wird als ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke. Eventuell war der Unbekannte nicht alleine mit einem dunkel blauen VW-Golf unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Straße etwas aufgefallen ist, oder die den VW-Golf beobachtet haben, sich unter 05441 / 9710 bei Polizei Diepholz zu melden. Die Polizei rät in solchen Fällen zunächst die Echtheit der Handwerker oder Mitarbeiter von Behörden zu überprüfen, bevor Einlass gewährt wird. Wer alleine zu Hause ist, sollte einen Zeugen (Nachbarn) hinzuziehen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Beleidigung und Bedrohung muss sich seit dem gestrigen Nachmittag ein 49-jähriger Mann aus Sulingen verantworten. Gegen 15:00 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung des 49-jährigen mit einer 35-jährigen Frau in einem Verbrauchermarkt in der Innenstadt, im Zuge dessen der stark alkoholisierte Beschuldigte Beleidigungen und Drohungen aussprach. Anschließend entfernte er sich mit seinem Fahrrad, das Opfer rief daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Mann wenig später antreffen, dieser stand mit 2,15 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Dem 49-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen Nachmittag eine 17-jährige junge Frau aus Borstel bei einem Verkehrsunfall in der Südstraße. Gegen 16:00 Uhr bog sie mit ihrem Roller von der Galtener Straße kommend in die Südstraße ab. Kurz nach der Einmündung überquerten plötzlich und unerwartet zwei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren mit ihren Fahrrädern die Fahrbahn. Die Rollerfahrerin musste eine Gefahrenbremsung einleiten und kam dabei zu Fall, sie zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Kinder blieben unverletzt, da es zu keiner Kollision kam, und wurden an ihre Eltern übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei Sulingen hat nach einer Unfallflucht die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach einem grauen PKW mit dem Kennzeichenfragment DH-WH. Der Fahrer dieses PKW, dessen Ziffern vom Kennzeichen unbekannt sind, verursachte gestern in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Danziger Straße einen Verkehrsunfall, wobei ein geparkter Skoda Roomstar beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, wurde aber offenbar von einem Zeugen gesehen. Dieser Zeuge hinterließ einen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten PKW, auf dem das Kennzeichenfragment vermerkt war. Nun sucht die Polizei den Unfallflüchtigen und bittet gleichzeitig den aufmerksamen Zeugen sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug geben können werden gebeten, sich unter Telefon 04271/9490 an die Polizei Sulingen zu wenden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Borstel - Verkehrsunfallflucht

Am frühen Morgen des gestrigen Montags ereignete sich auf der Bundesstraße 214 zwischen Sulingen und Borstel eine Unfallflucht, bei der Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro entstand. Ein 21-jähriger Mann aus Sulingen war gegen 03:45 Uhr mit seinem PKW BMW unterwegs in Richtung Nienburg, als ihm plötzlich ein PKW auf seiner Fahrspur entgegenkam, der einen LKW überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der junge Mann nach rechts auf den Grünstreifen aus und überfuhr ein Verkehrszeichen. Hierbei wurde sein Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nun bittet die Polizei Sulingen um Zeugenhinweise unter Telefon 04271/9490.

Stuhr - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierte die Polizei in der Pillauer Straße in Stuhr einen 36-Jährigen aus Delmenhorst, der dort mit seinem Pkw Volvo unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrt war damit beendet, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Sowohl den Fahrer als auch den Fahrzeughalter, der die Fahrt ermöglicht hatte, erwartet jetzt jeweils ein Strafverfahren.

Stuhr - Verkehrsunfall

Die kurze Unachtsamkeit einer 58-jährigen VW Fahrerin aus Stuhr führte zu einem Auffahrunfall mit erheblichen Folgen. Im Ortskern von Stuhr musste zunächst eine 41-jährige Stuhrerin mit ihrem Skoda verkehrsbedingt anhalten. Der dahinterfahrende 66-jährige Stuhrer erkannte die Situation rechtzeitig und verzögerte mit seinem Mercedes entsprechend. Die 58-jährige VW Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Mercedes auf, der wiederrum auf den Skoda geschoben wurde. Als Ergebnis schlagen nun zwei leicht verletzte Personen und ein geschätzter Gesamtschaden von 6000 Euro zu Buche.

Heiligenfelde - Zugmaschine kommt von Straße ab

Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist ein landwirtschaftliches Gespann auf der Königstraße von der Straße abgekommen. Der 35-jährige Falldorfer befuhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und Pflug in Richtung Gödestorf, als - vermutlich auf Grund eines technischen Defekts des Pfluges - das Fahrzeug ausser Kontrolle geriet und von der Fahrbahn abkam und umkippte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn und das Gespann wurden beschädigt. Der gesamte Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

