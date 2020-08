Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unbekannte zerstören Pkw in Weyhe - Brand von Heu und Strohballen in Diepholz - Kradfahrer bei Unfall in Bruchh.-Vilsen schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Stuhr-Moordeich - Zwei Diebstähle aus Pkw

Am Sonntag, in der Zeit von 12:25 bis 13:05 Uhr, wurden aus zwei Pkw Portemonnaies und Mobiltelefone entwendet. Ein Pkw BMW stand für einen kurzen Zeitraum unverschlossen in der Pablo-Picasso-Straße, der zweite Pkw, ein Suzuki, stand verschlossen in der Rheinallee und wurde vom Täter aufgebrochen. Es entstand insgesamt ein Schaden von ca. 800 Euro.

Weyhe-Dreye - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstag, 18.08.2020 bis Sonntag, 23.08.2020, war ein Pkw Skoda auf dem Parkplatz des Wieltsee, an der Rieder Straße in Weyhe, geparkt. Als der Eigentümer dann am Sonntagmorgen zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass die gesamte Verglasung des Pkw zerstört und weitere Teile der Karosserie stark beschädigt wurden. Am Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 15.000 Euro.

Diepholz-Aschen - Brand von Heu-und Strohballen

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten ca. 140 Ballen eines Landwirtes in Aschen Lindloge in Brand. Am Sonntag gegen 05.30 Uhr entdeckte ein Nachbar Rauchentwicklung und auch Flammen aus Richtung des Ballenlagers seines benachbarten Landwirtes. Er rief sofort die Feuerwehr und benachrichtigte auch den Landwirt. Die Feuerwehr war längere Zeit mit den Löscharbeiten der Ballen beschäftigt. Insgesamt wurden 40 Heu- und 100 Strohballen Opfer der Flammen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen beträgt der Schaden mehrere tausend Euro.

Syke - Einbruch

Am Sonntag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wickbranzer Straße eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster in das Haus. Hier durchsuchten sie Teile des Mobiliars, bevor sie unerkannt wieder entkamen. Ob die Täter neben einem Laptop weiteres Diebesgut erlangten, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat erste Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Bruchhausen-Vilsen - Schwerer Motoradunfall

Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Bremen ist am Sonntagmittag gegen 12.00 Uhr auf der Uenzer Dorfstraße verunfallt. Er stürzte aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen werden musste. Der Sachschaden an seinem Motorrad beträgt ca. 5000 Euro.

Scholen - Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr ist an der Scholer Straße ein verunfallter Toyota Corolla verlassen vorgefunden worden. Nach der ersten Spurenlage muss der PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, einen Graben durchfahren haben und anschließend gegen einen Baum geprallt sein. Fußspuren deuteten darauf hin, dass der Wagen durch die Beifahrerseite verlassen wurde. Die Polizei konnte die 42-jährige Halterin, zugleich Fahrerin, ausfindig machen. Sie wurde an ihrem Wohnort alkoholisiert aufgetroffen. Ein erster Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille. Es folgte eine Blutprobe. Der Sachschaden beträgt 3500 Euro.

