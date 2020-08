Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemweldung der PI Diepholz vom 22.08.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

2 x Fahren unter Drogeneinfluß Am gestrigen Freitag, 21.08.2020, gegen 11.30 Uhr, wurde ein 33-jähriger Mann aus dem Bereich Cloppenburg mit seinem PKW in Diepholz auf dem Falkenhardter Weg angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls am gestrigen Freitag gegen 18.50 Uhr wurde eine 31-jährige Frau aus dem Bereich Drebber in Diepholz in der Straße An der Bahn angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Bei einem durchgeführten Drogentest konnte festgestellt werden, daß die Frau ebenfalls unter dem Einfluß von Drogen stand. Ihr wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Vehrkehrsunfall Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Samstag, 22.08.2020, gegen 11.25, in Lembruch, Alte Dorfstraße, in Höhe des dortigen Spar-Marktes. Ein 45jähriger Gütersloher wollte mit seinem Pkw nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er eine 62jährige Diepholzerin, die mit ihrem Kleinkraftrad in Rtg. Ortsmitte unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Rollerfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

Weyhe

Lediglich "Sturmchaos" im Bereich Weyhe-Lahausen im Zeitraum von 19:30 Uhr - 21:30 Uhr mit insgesamt 18 Einsätzen.

Die Pressearbeit scheint hier allerdings schon durch die FFW erfolgt zu sein (siehe Kreiszeitung)

Stuhr

Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss

Am gestrigen Mittag, um 12:40 Uhr, befährt eine 44-jährige Sykerin mit ihrem Pkw die Stuhrer Landstraße und kommt aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert der Pkw mit einem Straßenbaum, wodurch die Fahrerin leicht verletzt wird. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtet sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter Medikamenteneinfluss steht, weshalb eine erforderliche Blutentnahme durchgeführt wird.

Falls weiter, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

