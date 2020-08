Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Räuber in Brinkum festgenommen +++ Einbruch in Wohnhaus in Asendorf +++ Einbrecher in Diepholz festgenommen +++

Diepholz (ots)

Brinkum-Nord - Festnahme nach Raub

Am Donnerstag kam es um 15:00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Ladengeschäft im Outlet-Center Brinkum-Nord. Zwei junge Männer (18 und 20 Jahre alt, beide in Bremen wohnhaft) erlangten zunächst mehrere Armbanduhren im Wert von über 400EUR. Als sie von einem Mitarbeiter des Geschäfts angesprochen wurden, zückte einer der Täter ein Messer und bedrohte den Zeugen. Unter Mitnahme der erlangten Beute flüchteten die Männer in Rtg. Stadtgebiet Bremen. Im Kattenescher Weg, also im Grenzgebiet zu Bremen, konnten die beiden Männer im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Sie führten noch weiteres Diebesgut aus anderen Ladengeschäften mit sich (u.a. hochwertige Bekleidung). Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen.

Einbruch in die Gemeinde Stuhr

In der vergangenen Nacht, um 02:19 Uhr, verschaffen sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in das Rathaus der Gemeinde Stuhr. Noch vor Eintreffen der Polizei können die Täter unerkannt flüchten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2.000EUR. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel.: 0421/80660, zu melden.

Sulingen/ Groß Lessen - Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 13:50 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Rathlosen und Groß Lessen. Ein 69-jähriger Lkw-Fahrer aus Hille (Landkreis Minden-Lübbecke) befuhr die Kreisstraße mit einem Gülletransporter (Sattelzug) als plötzlich ein Reifen an der Vorderachse platzte. Infolgedessen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Sattelzug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier wurde zunächst ein Baum überrollt bevor er frontal mit einem weiteren Baum kollidierte. Der Sattelauflieger kippte dabei auf die Seite, ein Teil der Ladung (Gülle) ergoss sich in den Wegeseitenraum. Der Fahrer wurde schwer eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Er wurde zunächst ins Krankenhaus Sulingen verbracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er später mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt. Der Sattelzug und die verloren gegangene Ladung mussten aufwendig geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 45.000EUR geschätzt.

Diepholz - 4 Täter nach schadensträchtigem Einbruch in Berufsschule festgenommen

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei Diepholz auf einen vermeintlichen Einbruch in die Berufsschule an der Schlesierstraße aufmerksam gemacht. Bei Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die Täter über ein Baugerüst in die Räume des Berufsbildungszentrums gelangt waren. Sie hatten dort diverse hochwertige Computer und Zubehör im Wert von ca. 50.000EUR erlangt. Im Rahmen der Fahndung konnte der zur Tatzeit genutzte Pkw im Stadtgebiet festgestellt werden. Die 4 Insassen sprangen sofort aus dem Fahrzeug und versuchten zu flüchten. Ein Täter (19 Jahre alt, aus Barnstorf stammend) wurde noch vor Ort festgenommen. Die weiteren Täter (18-25 Jahre alt, ebenfalls aus Barnstorf) konnten schnell ermittelt und ebenfalls festgenommen werden. Das Diebesgut konnte im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Weiterhin wurde der bei der Tat benutzte Pkw sichergestellt.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft mussten die Täter am Freitagmorgen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Haftgründe lägen nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft nicht vor.

Asendorf - Einbruch in Einfamilienhaus/ Zeugenaufruf

In der Zeit vom 18.08. bis 20.08.20 gelangten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Alten Heerstraße (Bundesstraße B6, Ortseingang von Syke kommend). Über ein Terrassenfenster stiegen die unbekannten Diebe ein und durchwühlten nahezu alle Räumlichkeiten. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die Polizei in Syke unter Tel. 04242/969-0 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Auto beschädigt

Auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Getränkemarktes an der Bahnhofstraße wurde am Donnerstag ein Opel Corsa beschädigt, ohne dass der Verursacher sich zu erkennen gab. Der silber-blaue Corsa war in der Zeit von 12.00 bis 19.00 Uhr dort abgestellt und wurde in dem Zeitraum an der kompletten Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter der neuen Rufnummer (0 42 53) 93 82 50 anzurufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

PHK Peter Barg



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell