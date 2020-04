Polizeidirektion Kiel

Kiel: Notorischer Ladendieb in Untersuchungshaft

Schönberg / Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Ein 54 Jahre alter Tatverdächtiger kam Freitag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, mehrere gewerbsmäßige Ladendiebstähle und einen räuberischen Diebstahl in Schönberg, Kiel und Laboe begangen zu haben.

Freitagvormittag fiel der Mann im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr bis 11 Uhr bei insgesamt drei Ladendiebstählen in der Schönberger Bahnhofstraße und im Kuhlenkamp sowie einem Weiteren in Kiel auf. Gestohlen hatte er jeweils hochprozentige Alkoholika. Der Polizei ist der Mann wegen anderer gewerbsmäßiger Ladendiebstähle bereits bekannt.

Aktuell laufen neben den genannten Taten vier weitere Ermittlungsverfahren gegen ihn. Bei zumindest einer Tat führte er ein Messer mit sich, weshalb hier wegen eines gewerbsmäßigen Diebstahls mit Waffen ermittelt wird.

Die finale Festnahme des 54-Jährigen erfolgte Freitag gegen 11 Uhr nach einem Diebstahl in Schönberg. Zwei Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße verfolgten den flüchtenden Mann und seien von ihm mit einer der gestohlenen Flaschen bedroht worden. Die Beamten der Polizeistation Schönberg nahmen ihn in Gewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erfolgte Freitag die Vorführung bei einem Richter beim Plöner Amtsgericht. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

