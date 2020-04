Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200423.1 Kiel: Schreiender Mann griff Polizeibeamte an

Kiel (ots)

Anwohner der Iltisstraße sowie kurz darauf der Medusastraße meldeten am Mittwoch, den 22. April, gegen 08:40 Uhr einen laut schreienden Mann in dem besagten Gebiet. Die eingesetzte Besatzung eines Funkstreifenwagens des 4. Polizeireviers konnte diesen in einer örtlichen Bäckerei feststellen. Die Beamten forderten ihn auf, aus dem Geschäft zu treten. Dort wollten sie seine Personalien feststellen. Da diese vor Ort jedoch nicht eindeutig zu klären waren, wollten die Polizisten den Mann mit zu ihrem Revier nehmen.

Nachdem sie ihm dieses mitgeteilt hatten, fing er an zu pöbeln und den eingesetzten Beamten zu drohen. Dabei gestikulierte und fuchtelte er dermaßen aggressiv mit den Händen, dass man sich entschied, dem Mann Handfesseln anzulegen. Dagegen sperrte er sich und griff die eingesetzten Polizeibeamten nun gezielt an. Daraufhin wurde der Angreifer zu Boden gebracht und ihm - mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte - die Handfessel angelegt. Als sie den Festgenommenen in ein Transportfahrzeug der Polizei gesetzt hatten, trat er erneut gezielt in Richtung der Beamten. Einer von ihnen wurde am Kopf getroffen, ein weiterer angespuckt.

Im Polizeigewahrsam ordnete die Staatsanwaltschaft Kiel die Entnahme einer Blutprobe an. Die eingesetzten Beamten blieben nach dem Einsatz dienstfähig.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen polizeibekannten Mann. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen der Verdachtes des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung gefertigt.

