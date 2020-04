Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200427.2 Kiel: Vorläufige Festnahmen nach Einbruch in Sporthalle

Kiel (ots)

Beamte des 3. Polizeireviers und des Kriminaldauerdienstes nahmen am Sonnabend, den 25. April, kurz nach Mitternacht zwei Männer vorläufig fest. Die 20- und 26-jährigen Tatverdächtigen sollen in eine Turnhalle des TSV Russee in der Rendsburger Landstraße eingebrochen sein. Vermutlich entwendeten sie dort Sportbälle.

Die Beamten stellten fest, dass die Tür zur Turnhalle aufgehebelt worden war. Zahlreiche Bälle lagen auf dem Boden der Halle. Dieser war stellenweise nass, klebrig und es roch nach Alkohol.

Etwas abseits der Halle trafen die Polizisten auf die beiden Männer. Sie saßen auf einer Bank und tranken Alkohol. Einige Bälle lagen um sie herum auf der Erde. Ein gesicherter Schuhabdruck in der Halle wird nun auf Zugehörigkeit zu den Schuhen der Tatverdächtigen untersucht.

Nach den erkennungsdienstlichen Behandlungen durch den Kriminaldauerdienst der Kieler Kriminalpolizei und dem Fertigen von Anzeigen wurden die beiden Männer entlassen.

Oliver Pohl

