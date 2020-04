Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Nach Unfall geflüchtet

Hildesheim (ots)

Alfeld Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 07.04.2020, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz beim Haupteingang der Ameos-Klinik in Alfeld. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke den blauen PKW VW einer 20-jährigen Lamspringerin an der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug der jungen Frau entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro. Zeugen, die in dieser Sache Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160, zu melden./tsc

