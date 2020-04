Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Geschäft Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen Samstag, 04.04.2020, 16:00 Uhr und Montag, 06.04.2020, 09:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Geschäftes im Cheruskerring in Hildesheim auf und stiegen in die Räumlichkeiten eines Optikers ein. In dem Büro und dem Labor öffneten sie diverse Behältnisse wie Schränke und Geldkassetten. Die Täter verließen den Tatort mit Geschäftseinnahmen und Wechselgeld.

Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

