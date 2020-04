Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall mit einem beteiligten Streifenwagen

Hildesheim (ots)

Bockenem (rue): Am 03.04.2020 kam es um 15:42 Uhr auf der Kreuzung L 500 /L 497 zu einem Verkehrsunfall. Einsatzkräfte des PK Bad Salzdetfurth befuhren mit einem zivilen Funkstreifenwagen die L 500 aus Bockenem kommend in Richtung Bodenstein. Eine aus Ortshausen kommende Fahrzeugführerin missachtete die Vorfahrt und fuhr seitlich ungebremst in den Streifenwagen. Durch den Zusammenstoß wurden die Polizeibeamte sowie die Unfallverursacherin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie auslaufender Betriebsflüssigkeiten wurde die L 500 für ca. 1 Stunde gesperrt. Die Feuerwehren Mahlum und Bockenem waren ebenfalls vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell