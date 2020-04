Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Gartenhütte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)Am gestrigen Tag, 06.04.2020, geriet Mobiliar einer Gartenhütte in dem Heiligenweg in Hildesheim in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 58-jähriger Hildesheimer gegen 14:15 Uhr ein Knistern und eine Rauchentwicklung auf einem Gartengrundstück im Ortsteil Marienburger Höhe und informierte die Berufsfeuerwehr, die umgehend am Brandort eintraf und das Feuer löschte. Die überwiegend aus Stein gebaute Gartenhütte mit Wellendach und das darin befundene Mobiliar, u.a. eine Stoffcouch und ein Tisch, wurden durch den Brand zerstört. Die Ursache ist noch unklar. Das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell