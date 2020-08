POL-DH: Pressemledung der PI Diepholz vom 23.08.2020

Polizeiinspektion Diepholz

PI Diepholz Verkehrsunfall Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 22.08.2020, gegen 17.56 Uhr, in Diepholz auf der Steinfelder Straße (B214) Ecke Junkernhäuser Weg. Hier befuhr ein 40-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW die B 214 aus Rtg. Steinfeld kommend in Rtg. Diepholz. In Höhe des Junkernhäuser Weges fuhr plötzlich ein 28-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem P'KW vom Junkernhäuser Weg auf die vorfahrtberechtigte B 214 auf und übersah hierbei den PKW des Mannes aus Seesen. Es kam auf der B 214 zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde ein 6-jähriger Junge im PKW des Mannes aus Diepholz sowie ein 11-jähriges und ein 12-jähriges Mädchen im PKW des Mannes aus Seesen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Unfallort: 27249 Mellinghausen, OT Oberbrake, Kreisstraße 11 Unfallzeit: 22.08.2020, 12:10 Uhr Unfallhergang: Eine 25jährige Delmenhorsterin befuhr mit ihrem Kraftrad die Kreisstraße 11 aus Richtung Schwaförden kommend in Richtung Brake. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie touchiert einen Leitfposten sowie 2 auf einen angrenzenden Grundstück abgestellten Steinpaletten. Die Delmenhorsterin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2150 Euro geschätzt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 23.08.2020, gg. 04:45 Uhr, befuhr ein 26jähriger Sulinger mit seinem Mofa die Straße Am Stellwerk in Sulingen ohne eingeschaltete Beleuchtung. Die Polizeibeamten der Polizei Sulingen fanden diesen Umstand zur Nachtzeit sehr ungünstig, so dass sie den Fahrzeugführer kontrollierten. Während der Kontrolle konnte nicht nur dieser Beleuchtungsverstoß festgestellt werden. Beim Fahrzeugführer war zudem deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft feststellbar. Ein Atemalkoholtest ergab 1,85 Promille. Gegen den 26jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet

PK Syke

versuchter Diebstahl in Werkstatt in Bassum

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben gegen 1:00 Uhr bislang unbekannte Täter versucht, in eine Werkstatt an der Bremer Straße einzubrechen. Hierbei lösen die Täter die Alarmanlage aus und werden in die Flucht geschlagen. Sollten Sie zum Tatzeitpunkt auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 969 - 0.

Sachbeschädigung an PKW in Bruchhausen-Vilsen / Bruchhöfen

Am Freitagabend ist es in Bruchhausen-Vilsen / Bruchhöfen zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW gekommen. An dem vor einem Wohnhaus geparkten PKW wurde zwischen 20 Uhr und 21 Uhr von bislang unbekannten Tätern an mehreren Stellen der Lack zerkratzt. Es entstand ein Lackschaden von ca. 1.000 Euro. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder in Tatortnähe verdächtige Personen beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252 / 938510.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Bassum

Um 11:30 Uhr ist es auf der Bremer Straße in Bassum zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 35jähriger Mann aus Wiefelstede befuhr die Bremer Straße in Richtung der Bundesstraße, als er in Höhe des Freibades den PKW einer 31jährigen Frau aus Liebenau übersehen hat, die von der Bremer Straße abbiegen wollte und daher ihre Fahrt verlangsamte. Durch den Aufprall wurde der 35jährige Mann leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in Bassum

Zwischen 11:35 Uhr und 11:50 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank in Bassum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die auf dem Parkplatz geparkte Mercedes A-Klasse einer 56jährigen Frau aus Bassum wurde vermutlich beim Ausparken durch einen dunklen Geländewagen beschädigt. Anschließend entfernt sich der Geländewagen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird seitens der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt. Sollten Sie Angaben zum Unfallverursacher machen können oder den Unfall beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bassum unter 04241 / 802910.

Diebstahl auf Bauernhof in Bassum / Groß Hollwedel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem Diebstahl von Anbauteilen landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge auf einem Bauernhof in Bassum / Groß Hollwedel gekommen. Zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr morgens sind unbekannte Täter in die Maschinenhalle eingedrungen und haben dort diverse Anbauteile entwendet. Der Schaden wird seitens der Polizei auf 5.000 Euro geschätzt. Sollten Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Landesstraße 776 zwischen Bassum und Harpstedt verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 969-0.

PK Weyhe

Stuhr-Varrel

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Polizeibeamten des PK Weyhe fällt am gestrigen Abend um 21:50 Uhr ein Roller mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Varreler Landstraße auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss steht, was eine Blutentnahme nach sich zog.

Moordeich

Pkw-Aufbruch am Friedhof

Bereits am Freitag kam es im Zeitraum von 14:28 Uhr bis 14:34 Uhr zu einem Pkw-Aufbruch auf dem Parkplatz des Friedhofs Moordeich an der Stuhrer Landstraße. Nach Zerstörung der Seitenscheibe des Pkw entwendet der unbekannte Täter eine Handtasche aus dem Innenraum des Pkw. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel.: 0421/80660, zu melden.

