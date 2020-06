Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Marktbetreiberin Tageseinnahmen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Die Tageseinnahmen einer Marktbetreiberin haben unbekannter Täter an der Marktstraße in Rheydt am Samstag (30. Mai) in der Zeit von 14.15 bis 14.30 Uhr aus der Fahrerkabine eines weißen Transporters erbeutet.

Die Marktbetreiberin und ihre Schwester räumten nach Marktende gerade die restlichen Waren in den Wagen, als sich der Diebstahl ereignete.

Kurz vor der Tat waren den beiden Frauen zwei Männer aufgefallen, die bei ihnen und am Nachbarstand einkauften und sich anschließend auf eine Mauer hinter den Ständen setzten. Nach der Tat waren die Männer verschwunden, hatten aber ihre Einkäufe an der Mauer zurückgelassen. Laut weiterer Zeugenaussagen waren die beiden Männer in Begleitung zweier weiterer Männer. Ob die vier etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, steht nicht fest.

Die Polizei sucht diese vier Männer und weitere Zeuge. Diese mögen sich bitte unter 02161-290 melden. (km)

