Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Walter-Poser-Straße 2, Kaufland Parkplatz

EINBECK (dö) - Ein 35-jähriger Fahrzeugführer stellte seinen weißen Pkw VW Golf am Donnerstag, den 09.04.2020, gegen 14.00 Uhr in der Walter-Poser-Straße 2 auf dem dortigen Parkplatz des Kaufland Marktes ab. Nach einer 15-minütigen Einkaufszeit musste der Fahrzeugführer dann eine Beschädigung an der hinteren Tür seiner Beifahrerseite feststellen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Aufgrund des Schadensbildes ist eine Verursachung durch einen geschobenen Einkaufswagen nicht auszuschließen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

