Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Schöne Aussicht 14, Mittwoch 8.4.2020, 21.00 Uhr bis Donnerstag, 9.4.2020, 10.30 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein Motorrad der Marke BMW wurde am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße Schöne Aussicht abgestellt. Am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr stellte der Eigentümer leichte Beschädigungen am Lenker und am Kupplungshebel fest. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter das Motorrad beim Vorbeifahren in Richtung Maistieg streifte und sich anschließend entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro.

Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen (Tel. 05551/7005-0).

