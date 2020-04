Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Abfallcontainers

Uslar (ots)

(zi.) Am 07.04.2020, 15:55 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Northeim über Notruf mitgeteilt, dass es in der Amelither Straße in Uslar-Schönhagen zu einer "Explosion" gekommen sei. Vor Ort wurde durch die zum Einsatzort entsandte Polizei ein brennender Container festgestellt, der durch die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Im Container befanden sich Holzreste und Strauchschnitt, welche auf derzeit ungeklärte Art und Weise in Brand geraten waren. Diesbezüglich führte das Polizeikommissariat Uslar zunächst erste Ermittlungen. Am 09.04.2020 wurden durch das zuständige Fachkommissariat der PI Northeim weitere Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt. Die Brandursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Weitere Untersuchungen diesbezüglich erfolgen. Am Container entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell