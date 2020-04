Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Aufbruch einer Garagentür

Uslar (ots)

BODENFELDE-WAHMBECK (zi.) Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 07.04,20, 17:00 Uhr, bis zum 08.04.20, 10:00 Uhr, eine Garagentür in der Weserstraße gewaltsam zu öffnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzten.

