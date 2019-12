Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei konnte Einbrecher auf frischer Tat festnehmen

Karlsruhe (ots)

Einen 26-Jährigen konnte die Polizei am frühen Dienstagmorgen in einem Firmengebäude in der Schoemperlenstraße festnehmen. Gegen 03.20 Uhr löste der Beschuldigte beim Einsteigen in das Gebäude einen Alarm aus. Von Verantwortlichen der Firma wurde umgehend die Polizei verständigt. Durch mehrere Streifenwagenbesatzungen wurde das Gebäude umstellt und anschließend mit einem Diensthund durchsucht. Schließlich konnte der 26-Jährige, der sich hinter Büromöbel versteckt hatte, vom Diensthund ausfindig gemacht werden. Da er nicht freiwillig aus seinem Versteck kam, wurde der Diensthund eingesetzt. Der Beschuldigte konnte anschließend widerstandslos festgenommen werden. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte er im Obergeschoß der Firma eine Eingangstüre eingeschlagen, Büros durchsucht und einen Kaffeeautomaten aufgebrochen. Vor der Firma stand ein gestohlener Roller, mit dem der 26-Jährige zum Firmengebäude gefahren war. Im Helmfach des Rollers fanden die Polizisten ein in der Nacht gestohlenes Kennzeichen eines Motorrades. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der 26-Jährige die Wache wieder verlassen.

