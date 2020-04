Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auto gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Am Mönchsgraben - Zwischen Dienstag, 07.04.2020, 18.30 Uhr und Donnerstag, 09.04.2020, 06.30 Uhr

NORTHEIM (fal) - Zwischen Dienstag, 07.04.2020, 18.30 Uhr und Donnerstag, 09.04.2020, 06.30 Uhr haben Unbekannte in der Straße Am Mönchsgraben einen auf einem Parkplatz stehenden blauen Peugeot 206 gestohlen. Die Erstzulassung des Pkw erfolgte im Juli 2001. Das Fahrzeug hat noch einen Wert von ca. 1.000 Euro. Auffällig an dem Pkw ist die unterschiedliche Lackierung der beiden Außenspiegel in einmal schwarz auf der Fahrerseite und auf der anderen Seite in der Wagenfarbe Blau.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Autodiebstahls beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

