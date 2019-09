Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streit eskaliert in handfeste Auseinandersetzung

Karlsruhe (ots)

Den Angaben eines 39 Jahre alten Geschädigten zufolge wurde dieser am Montag um 22.50 Uhr von einer ihm bekannten Gruppe vor seiner Wohnung in der Kriegsstraße geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Er wurde dabei leicht verletzt.

Bereits am Wochenende hätte es laut dem 39-Jährigen zwischen ihm und mehreren Personen einen Streit gegeben. Am Montagabend wäre er dann von einem Mann am Telefon aufgefordert worden, aus seiner Wohnung auf die Straße zu kommen. Dort hätten insgesamt fünf Täter auf ihn gewartet. Zunächst kam es dann zum Einsatz eines Pfeffersprays, dann hätten die Männer mit Fäusten auf ihn eingeschlagen. Zudem wurde ihm von einem aus der Gruppe eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Der Geschädigte flüchtete schließlich in Richtung Europaplatz und fuhr mit einem Taxi zur Polizei. Eine wohl durch den Schlag mit der Flasche erlittene Wunde am Kopf des Geschädigten musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Täter sind dem 39-Jährigen flüchtig bekannt. Es handele sich um Landsleute aus Algerien.

