Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Unter Alkoholbeeinflussung Unfall verursacht

Mühlacker (ots)

Ein 57 Jahre alter Autofahrer hat am Montagnachmittag in Mühlacker unter Alkoholbeeinflussung einen Unfall verursacht. Gegen 16.20 Uhr kam es in der Kieselbronner Straße zu dem Auffahrunfall. Beide Fahrzeuglenker waren in Richtung Kanalstraße gefahren. Bei einer Atemalkoholprobe wurde beim Unfallverursacher ein Wert von 2,22 Promille festgestellt. Er wurde im Anschluss zur Blutentnahme gebeten; sein Führerschein wurde einbehalten.

Am Pkw des 57-Jährigen entstand ein Schaden von zirka 2.500 Euro. Das Auto des 36-jährigen Vorausfahrenden wurde mit einer geschätzten Schadenssumme von 3.000 Euro beschädigt.

