POL-BO: Witten / Herzlich Willkommen zum Info-Tag an der Polizeiwache Witten

Witten (ots)

Am kommenden Samstag (25. Mai) veranstaltet die Polizei Witten ihren Info-Tag vor dem Polizeigebäude an der Casinostraße.

Die Wittener Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen und haben die Möglichkeit, mit ihrer Polizei ins Gespräch zu kommen. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr können sie sich über viele interessante Themen wie z.B. technische Sicherungsmöglichkeiten zum Schutz vor Einbrüchen oder Fahrradsicherheit informieren.

Auch der Weiße Ring und die ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater des Bochumer Polizeipräsidiums sind vor Ort und stehen bei Fragen zur Verfügung. Informationen rund um den Polizeiberuf können sehr gerne gestellt werden.

Außerdem gibt es alte und neue Streifenwagen zu bestaunen - "Irmchen" der kleinste Streifenwagen im Revier ist auch mit dabei.

Besonderes Highlight: Unser Polizeidiensthund "Tacker" ist auch mit von der Partie.

Damit der Info-Tag für die ganze Familie in Erinnerung bleibt, gibt es auch tolle Aktivitäten für unsere kleinen Gäste: Hüpfburg, Basteln von Buttons sowie Mal- und Rätselhefte.

Unterstützung bekommt die Polizei Witten durch den Schulverein der Gerichtsschule und die Ruhrtal Engel, die für das leibliche Wohl sorgen.

Die Pforten werden an diesem Samstag an der Casinostraße in Witten für Sie geöffnet - ihre Wittener Polizei freut sich auf Sie!

Der Polizei-Info-Tag dient als Vorgeschmack auf den großen TAG DER OFFENEN TÜR zum 110. Geburtstag des Polizeipräsidiums Bochum. Am 15. Juni feiern wir mit Ihnen von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei (Krümmede 2) in Bochum. Weitere Infos zur Veranstaltung und zur 110-Jahr-Feier finden Sie hier: https://bochum.polizei.nrw/artikel/110-jahre-polizei-bochum

