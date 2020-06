Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autodiebstahl an der Berliner Straße

Mönchengladbach (ots)

Ein etwa 25-jähriger Radfahrer hat gestern (1. Juni) gegen 17 Uhr an der Berliner Straße in Heyden einen unbeobachteten Moment genutzt, um in ein Auto umzusteigen und mit diesem davon zu fahren.

Die 64-jährige Fahrerin eines grauen Renaults hatte diesen in einer Parklücke abgestellt, um einer Bekannten etwas vor die Haustür zu stellen. Ihre Handtasche mit persönlichen Gegenständen hatte sie währenddessen im Auto und den Schlüssel stecken gelassen. Als sie sich wieder zu ihrem Renault umdrehte, saß ein Mann hinter dem Steuer und parkte aus der Parklücke aus. Er flüchtete in Richtung Wickrather Straße. Der Mann war der 64-Jährigen zuvor auf einem Fahrrad entgegengekommen. Dieses Fahrrad ließ der Täter auf dem Gehweg zurück.

Der circa 25-jährige Mann wird wie folgt beschrieben: schlank und ausländisches Erscheinungsbild. Er trug eine Baseballkappe und einen Rucksack bei sich. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein lilafarbenes Herrenfahrrad der Marke Ragazzi. Im Fahrradkorb lag ein Kissenbezug, der mit mehreren Pfandflaschen gefüllt war.

Die Polizei sucht weitere Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

