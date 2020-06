Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher in Gartenlaube

Mönchengladbach (ots)

Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29. Mai) in eine Gartenlaube an der Straße Peel in Rheindahlen eingebrochen. In der Laube hebelte er einen Kühlraum auf und trank dort gelagertes Bier und Schnaps. Augenscheinlich übernachtete der 27-Jährige in der Laube.

Am Morgen sah eine Zeugin den Mann in der Nähe der Laube stehen und sprach ihn an. Der 27-Jährige gab an, seinen Rucksack in der Gartenlaube vergessen zu haben. Als die Zeugin die aufgehebelte Tür sah, verständigte sie mit dem zwischenzeitlich eingetroffenen Besitzer der Laube die Polizei.

Der Täter flüchtete zu Fuß. Die Polizeibeamten griffen ihn jedoch anhand der Personenbeschreibung in der Nähe des Tatortes auf. In seinem Rucksack fanden sie drei Schnapsflaschen. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (km)

