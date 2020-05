Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 31.05.2020, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 58jähriger Mann aus Wickrathhahn den Radweg auf der Sternstraße aus Richtung Hermannstraße in Fahrtrichtung Waldhausener Straße. In Höhe der dortigen Baustelle stürzte er über eine Fußplatte, die mittig auf dem Gehweg lag und durch Laub verdeckt war. Der 58Jährige verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er nach medizinischer Erstversorgung einem Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt werden musste. (so)

