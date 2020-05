Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer beim Abbiegen übersehen - schwer verletzt

Mönchengladbach-Odenkirchen (ots)

Am Samstag, 30.05.2020, gegen 12.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Mönchengladbach-Odenkirchen auf der Straße Wetschewell, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr ein 66jähriger Mann aus Wickrath mit seinem Pkw Mercedes die Straße Wetschewell in Fahrtrichtung Wickrath. In Höhe einer Grundstückseinfahrt bog er nach links ab. Hierbei übersah er einen in Gegenrichtung fahrenden 79jährigen Wickrather, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 79Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Wickrath gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. (so)

