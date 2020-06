Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrer ohne Helm bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.14 Uhr, machte ein 22-jähriger Mann mit einem Motorrad Fahrversuche auf der Seminarstraße in Mönchengladbach Rheydt. Hierbei trug er keinen Helm. Unmittelbar nach Beginn der Fahrt verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen einen linksseitig geparkten PKW. Aufgrund der hierdurch erlittenen Kopfverletzungen wurde er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Lebensgefahr kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Verletzte war nicht im Besitz der zum Führen von Motorrädern erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen den Halter des Krades wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

