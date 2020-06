Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diesel-Kraftstoff aus Lkw entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 29. Mai gegen 13.15 Uhr bis 31. Mai gegen 14.15 Uhr aus dem Tank eines an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Odenkirchen geparkten Lkws etwa 100 Liter Diesel-Kraftstoff gestohlen. Der Diebstahl war durch eine Ölspur auf der Straße aufgefallen.

Die Polizei schrieb Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 02161-290 anzurufen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell