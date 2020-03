Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung (kal)

Einbeck (ots)

Während einer Karnevalsveranstaltung kam es am Samstag, den 29.02.2020, 20:20 Uhr, zu einer einfachen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter versuchte einen 16-jährigen, welcher einen sich anbahnenden Streit zu schlichten versuchte, zu schlagen. In diesem Moment bewegte sich dann das 16-jährige Opfer in die Schlagrichtung und wurde von der Faust des Täters getroffen. Das Opfer wurde zwecks weiterer Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. Der Täter entfernte sich sofort vom Tatort und konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

