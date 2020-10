Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Düren/Niederzier (ots)

Drei Wohnungseinbrüche nahm die Polizei am vergangenen Wochenende auf.

Zwischen 15:10 Uhr und 16:45 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ursulinenstraße in Düren ein. Hierzu zerstörten sie einen Glaseinsatz der Wohnungstür und konnten durch Hindurchgreifen diese öffnen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Eine Wohnung in der Gartenstraße war am Sonntag (11.10.2020) zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr Ziel von Einbrechern. Demnach versuchten der oder die Unbekannten die Eingangstür zur Wohnung aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht.

Ebenfalls am Sonntag hebelten Unbekannte zwischen 10:30 Uhr und 20:00 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses in der Wiesenstraße in Niederzier-Selhausen auf. Zuvor mussten der oder die Täter das Tor eines Zaunes aufhebeln, um an die Rückseite des Hauses zu gelangen. Im Inneren des Hauses wurden Räume und Behältnisse nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Angaben zur Beute konnten noch nicht erlangt werden.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen

