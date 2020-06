Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200603.1 Kiel: Zeugen gesucht nach Raubtat

Kiel (ots)

Bereits am 22. Mai ereignete sich in der Gaardener Augustenstraße ein Raub, bei dem zwei bislang ermittelte Täter einem 30-Jährigen die Halskette raubten. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass weitere Personen an der Tat beteiligt sein könnten.

Nach bisherigem Erkenntnisstand traten die beiden 27 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen gegen 17:50 Uhr vor einem Discounter in der Augustenstraße 22-24 an den 30-Jährigen heran und raubten ihm trotz Gegenwehr seine silberne Halskette. Sie sollen auch Reizgas gegen ihn eingesetzt haben. Beide konnten jedoch kurz darauf von Beamten des 4. Reviers festgenommen werden.

Im Verlauf der Ermittlungen gaben Zeugen an, dass noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren. Eine Beschreibung der möglichen weiteren Täter liegt allerdings nicht vor. Daher sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

