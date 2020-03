Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht (Neu.)

Hildesheim (ots)

Alfeld. Am Freitag, den 20.03.2020, in der Zeit zwischen 15:45 - 16:15 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße, in Höhe Hausnummer 46, Alfeld- Eimsen, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte in dieser Zeit ein bislang unbekannter Unfallverursacher im Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Opel Astra. An dem Außenspiegel von dem Opel entstand ein geschätzter Schaden von ca. 150 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 zu melden.

