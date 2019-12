Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit Haftbefehl gesucht

Heinsberg-Dremmen (ots)

Ein wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Haftbefehl gesuchter Mann konnte am Morgen des 2. Dezember (Montag) festgenommen werden. Die Beamten hatten den 29-Jährigen gegen 6.30 Uhr an seiner Anschrift auf der Sootstraße bemerkt. Er versuchte noch ein Eindringen in seine Wohnung zu verhindern und versteckte sich schließlich in einem Bettkasten. Dort wurde er von den Polizisten gefunden und festgenommen. Er ist zwischenzeitlich einer Justizvollzugsanstalt überstellt worden.

