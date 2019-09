POL-WE: Schwerverletzte nach Zusammenstoß von Zweirädern in Butzbach ++ Unfall auf der A5 zieht Behinderungen des Berufsverkehrs nach sich ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß von Zweirädern

Butzbach: Ein 31-jähriger Motorradfahrer genoss am Sonntag (15.9.) noch einmal das herrliche Wetter und fuhr mit seiner Suzuki aus. Als er gegen 19 Uhr auf der B3 in Richtung Bad Nauheim fuhr querte, an einer Kreuzung in Nieder-Weisel, ein Rennradfahrer seinen Weg. Durch eine Vollbremsung versuchte der Biker noch einen Zusammenstoß zu verhindern, was ihm aber nicht mehr gelang. Er touchiert das Hinterrad des Fahrrades mit seiner Maschine und kam schließlich selbst zu Fall. Auch der Rennradfahrer, ein Senior aus Münzenberg stürzte. Beide Zweiradfahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die B3 musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Noch ist unklar, wer an der Kreuzung mit Ampel bei Grün-und wer bei Rotlicht einfuhr. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 sucht daher Zeugen des Unfalls.

Erhebliche Behinderungen nach Auffahrunfall

Friedberg/A5: Zu Behinderungen des Berufsverkehrs kam es am Montag (16.9.) vormittags nach einem Auffahrunfall auf der A 5 in Höhe der Auffahrt Friedberg in Richtung Frankfurt. Eine BMW-Fahrerin auf dem linken Fahrstreifen bemerkte offenbar zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge bremsten und fuhr auf einen schwarzen Mini auf. Den wiederum schob der BMW auf einen VW Caddy auf. Die Fahrer verletzten sich beim Crash nur leicht. An den Autos entstand Sachschaden. Folgen hatte der Unfall insbesondere für den Berufsverkehr. Es bildete sich ein Stau von zeitweilig etwa 15 km Länge, dessen Auflösung bis etwa 10.30 Uhr andauerte. Zwei Folgeunfälle, ebenfalls durch Auffahren auf den Vorausfahrenden im Rahmen des Staus trugen zu den Verzögerungen zusätzlich bei. Bei diesen Unfällen verletzte sich jedoch niemand.

Fahrer eines schwarzen Leichtkraftrads flüchtet

Glauburg: Beim Überholversuch zwischen Glauberg und Heegheim kam es am Sonntag gegen 15.30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen PKW und Leichtkraftrad. Kurz hinter dem Ortsausgang Heegheim setzte der Fahrer eines VW Passat zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges an. Dies beabsichtigte offenbar auch der Fahrer eines schwarzen Leichtkraftrades, der hinter dem Passat in die gleiche Richtung fuhr. Obwohl der Passatfahrer seinen Überholvorgang sofort abbrach, kam es nach seinen Angaben zum seitlichen Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug und dem Leichtkraftrad, während beide Fahrzeuge sich auf gleicher Höhe der Gegenfahrbahn befanden. An der Fahrerseite des Passat entstanden hierbei Beulen und Kratzer im Schaden von etwa 2000 Euro. Der Fahrer des Leichtkraftrades stürzte zum Glück nicht. Er verließ die Unfallstelle jedoch unerlaubt und flüchtete. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Kombi kracht in Mauer und Carport

Karben: Nachdem der 55-jährige Fahrer eines VW Kombi am Sonntag gegen 15 Uhr gegen den rechten Bordstein der Klein-Karbener in Rendel stieß, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. An der Ecke Jahnstraße durchbrach er mit seinem PKW ein Geländer, beschädigte eine Mauer und blieb anschließend zwischen besagter Mauer und einem angrenzenden Carport stecken. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sehr viel höher fielen die Schäden am Carport und Gelände bzw. Mauer aus. Der Carport ist nach dem Zusammenstoß komplett zerstört und schlägt mit ca. 10.000 Euro zu Buche. Die beiden unter dem Stellplatz parkenden Fahrzeuge konnte die Feuerwehr offenbar unbeschädigt noch wegfahren. Geländer und Mauer der Stadt Karben sind ebenfalls erheblich beschädigt. Die Schadenregulierung wird hier mit etwa 15.000 Euro veranschlagt. Den Unfallfahrer verbrachte ein Rettungswagen zur Abklärung in ein Krankenhaus. Nachdem die Polizisten zunächst Alkoholkonsum als Unfallursache annahmen, konnte dies aufgrund eines Atemalkoholtests ausgeschlossen werden. Grund für den Fahrfehler scheint nach Untersuchungen im Krankenhaus letztlich der Blutzuckerspiegel des 55-Jährigen aus dem Ostkreis gewesen zu sein.

Fahrerflucht dank Zeuge vereitelt

Karben: Zum Zusammenstoß eines Opel Astra mit einem geparkten 3er BMW kam es am Sonntag gegen 3.45 Uhr in Okarben, Am Spitzacker. Nachdem der 27-jährige Fahrer des Astra sich von der Unfallstelle entfernen wollte, riefen Zeugen die Polizei auf den Plan. Diese konnte den Mann kurz darauf festnehmen. Der 27-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb er die Ordnungshüter auf die Wache begleiten musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann vorerst abgeben. Sein Astra trug einen wirtschaftlichen Totalschaden davon. Die Schäden am BMW belaufen sich auf ca. 8000 Euro.

