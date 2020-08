Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Betrunkener Unfallverursacher ohne Führerschein unterwegs

In der Nacht auf Sonntag verursachte ein betrunkener 19-Jähriger mit seinem BMW einen Unfall in Buchen. In der Straße "Zum Mühlrain" touchierte der junge Mann gegen 1.30 Uhr beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug den BMW eines 21-Jährigen. Während der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung und ergab 1,1 Promille. Daraufhin musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Da der Betrunkene vor Ort keinen Führerschein vorzeigen konnte, wurde im weiteren Verlauf ermittelt, dass der 19-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Nun kommt auf den Mann eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Hardheim: Versucht Pkw aufzubrechen

Am Samstag versuchte ein Mann in einen geparkten Pkw einzubrechen. Gegen 0.30 Uhr machte sich ein 35-Jähriger an dem Jaguar in der Straße "Zweiter Sandweg" zu schaffen. Hierbei wurde der Einbrecher von einem Zeugen beobachtet, der dann sofort den Notruf wählte. Als die Alarmanlage des Wagens aufheulte, ergriff der 35-Jährige die Flucht. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf, konnte diesem aber nicht habhaft werden. Während der Flucht verlor der Täter jedoch seine Ausweispapiere, woraufhin er kurze Zeit später an seiner Wohnadresse festgenommen wurde.

Buchen: Randalierende Gruppe unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen randalierten mehrere Personen in einer Bar in Buchen. Gegen 4.15 Uhr kam es in der Daimlerstraße zwischen der etwa achtköpfige Personengruppe und dem Barpersonal zu einem Streit über eine offene Rechnung. Die verbale Auseinandersetzung schaukelte sich hoch und mündete darin, dass Gläser geworfen wurden. Dem Barpersonal gelang es im weiteren Verlauf die Gruppe aus den Räumlichkeiten zu drängen. Die Randalierer teilten sich daraufhin auf, liefen davon und fuhren mit einem Pkw weg. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Angestellter leicht verletzt.

Hüffenhardt: Radfahrer verletzt

Ein betrunkener Radfahrer stürzte am Samstagnachmittag von seinem Fahrrad und verletzte sich dabei. Gegen 16.15 Uhr kam ein 59-Jähriger mit seinem Zweirad aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall. Während der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,6 Promille. Daraufhin wurde der Mann aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auf den 59-Jähriegn kommt nun eine Strafanzeige zu und muss mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

Mosbach: Radfahrer kollidiert mit Jogger

Am Samstagabend kollidierte ein Fahrradfahrer mit einem Jogger in Mosbach. Gegen 18.15 Uhr befuhr der 15-jährige Radfahrer den Elzpark. An der Straße "Unterm Haubenstein" fuhr der Jugendliche mit seinem Moutainbike an einer Hecke vorbei und übersah vermutlich hierbei einen joggenden 50-Jährigen. Der Radfahrer und der Jogger prallten zusammen. Durch die Kollision wurde der 50-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Hüffenhardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Zwischen Donnerstag und Samstag beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Hüffenhardt und fuhr davon. Der 75-Jährige Besitzer des Audi Q5 stellte diesen in der Reisengasse am Donnerstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, ab. Als er am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an seinem Auto. Der Unfallverursacher touchierte den Audi im Bereich der linken hinteren Türe und dem Kotflügel. Hierbei entstand Sachschaden von mindesten 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Aglasterhausen: Versuchter Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter versuchte bereits zwischen dem 6. August und dem 17. August einen Roller in Aglasterhausen zu entwenden. Der Täter begab sich zu dem Roller in der Helmstadter Straße und machte sich an diesem zu schaffen. Letztendlich gelang es dem Dieb nicht den Roller zu entwenden und ließ von seinem Vorhaben ab. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich beim Polizeibooten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

