Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Fahrkartenautomaten in Straßenbahnen aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben sind der Nacht auf Freitag in die Standhallte der AVG in Karlsbad-Ittersbach eingebrochen und haben dort die Fahrkartenautomaten in vier Straßenbahnen aufgebrochen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter vermutlich kurz vor 02:00 Uhr eine Seitentür der in der Bahnhofstraße gelegenen Standhalle auf, in der vier Straßenbahnen abgestellt waren. Anschließend drangen sie gewaltsam die Straßenbahnen ein und hebelten dort die Fahrkartenautomaten auf, um an die Geldkassetten zu gelangen.

Insgesamt richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Wieviel Bargeld sie erbeuten konnten, ist bislang noch nicht bekannt.

Bei der anschließenden Fahndung nach den flüchtigen Tätern war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wer verdächtige Wahnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

