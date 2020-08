Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgängerin nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagabend eine 60-jährige Fußgängerin in Karlsruhe, als sie beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr eine 51-jährige Ford-Fahrerin gegen 19:50 Uhr die Kirchstraße in Grötzingen. An der Einmündung zur Eisenbahnstraße erfasste sie die querende Fußgängerin mit ihrem Pkw. Dabei zog sich die 60-Jährige Fußgängerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nach ersten Einschätzungen kein Sachschaden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell