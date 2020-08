POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vandalismus im Botanischen Garten des KIT

Polizeipräsidium Karlsruhe

In der Nacht zum Donnerstag drangen unbekannte Täter auf das Gelände des Botanischen Gartens des Karlsruher Instituts für Technologie ein und richteten dort erheblichen Flurschaden an.

Die Unbekannten schlugen zwei Glasscheiben des Palmenhauses ein, rissen in mehreren Glashäusern diverse Pflanzen aus dem Boden und warfen Pflanzentöpfe sowie eine Alkoholflasche in einen Teich. Bereits im April dieses Jahres waren Unbekannte in den Botanischen Garten eingestiegen und hatten dort vergleichbare Schäden angerichtet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

