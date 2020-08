Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Polizeihundeführerstaffel ermittelt nach Hundebiss ins Gesicht eines 7-Jährigen.

Sulzfeld (ots)

Nach dem Biss eines Hundes ins Gesicht eines 7-jährigen Kindes am Mittwochabend in Sulzfeld nahmen Beamte der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Donnerstag die Ermittlungen auf. Der Junge war aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Klinik gebracht worden und muss dort weiter stationär behandelt werden.

Bei dem betreffenden Hund handelt es sich um einen Retrieverrüden, der zum Zeitpunkt des Angriffs wohl angeleint war. Der Junge war während der Freizeitveranstaltung gegen 20 Uhr von Aufsichtspersonen unbemerkt zu dem Hund gegangen. Über die Ursache des Angriffs gibt es daher derzeit keine weiteren Erkenntnisse. Der Hund galt als friedfertig.

