Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Diebstähle im Stadtgebiet

Lüdenscheid (ots)

Diebe versuchten in der Nacht auf Donnerstag an der Loher Straße ein Mofa zu entwenden. Dies misslang. Bei ihrem Versuch beschädigten der oder die Täter das Lenkradschloss und hinterließen Kratzer an einem Schutzblech. Es entstand Sachschaden.

Nur unweit des Tatorts - an der Breslauer Straße - schlugen Diebe zur gleichen Zeit die Seitenscheibe eines Renault Twingo ein. Vom Beifahrersitz verschwand eine Geldbörse samt Inhalt. Es entstand Sachschaden. Ein Fahrzeug ist kein Tresor. Die Polizei rät, niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurück zu lassen! Diebe kennen jedes Versteck.

Auf einer Baustelle an der Staberger Straße, verschwanden in der Nacht auf Donnerstag 16 Eimer mit "Dickbeschichtung". Die Beute war frei zugänglich. Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

