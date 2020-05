Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Masken-Verweigerer randaliert in Tankstelle und tritt nach Polizisten

Iserlohn (ots)

Gestern Abend, gegen 21.20 Uhr, betrat ein Iserlohner (44) eine Tankstelle an der Baarstraße. Dabei trug er keinen Mund-/Nasenschutz. Die Angestellte (20) bat ihn, diesen anzulegen. Widerwillig legte er die Maske nur halbherzig an. Daher forderte die Dame ihn erneut auf, sie richtig anzulegen. Dies nahm der Iserlohner zum Anlass, auf die am Tresen aufgestellte Acrylglasscheibe einzuschlagen. Anschließend schlug und trat er gegen diverse Aufsteller im Verkaufsraum und räumte Waren aus den Regalen ab. Daraufhin verließ er die Tankstelle. Durch die umfallende Acrylglasscheibe wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Sie verständigte die Polizei.

Polizeibeamte fanden den flüchtigen Randalierer kurze Zeit später in Tatortnähe. Bei der Kontrolle verhielt er sich hochaggressiv und bewarf die Polizisten mit einem Schlüsselbund und den geforderten Papieren. Er musste überwältigt werden. Dabei und auf dem Weg zur Wache leistete der Mann heftigen Widerstand. Unter anderem trat und schlug er nach den Beamten. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle und muss sich nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung verantworten.

